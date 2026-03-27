В Казахстане усилили санитарно-эпидемиологический контроль за организациями, оказывающими услуги детям - проверки теперь могут проходить без предварительного уведомления, передает BAQ.kz.

Новый порядок введён в рамках закона, принятого 4 декабря 2025 года. Он направлен на повышение безопасности детей и качества услуг в образовательных и медицинских учреждениях.

С 1 февраля 2026 года в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" появилось понятие "особый контроль и надзор".

Как будут проверять

Контроль включает плановые и внеплановые проверки, расследования, мониторинг. При этом проверки теперь могут проводиться без предупреждения.

Плановые проверки длятся до 15 рабочих дней, при необходимости срок может быть продлён. Внеплановые проверки назначаются при жалобах или угрозах и занимают до 10 рабочих дней.

Кого будут проверять чаще

Все организации разделили по уровням риска.

К высокой категории относятся:

детские сады;

школы и интернаты;

медицинские учреждения;

объекты питания.

Именно их будут проверять чаще. Объекты с низким риском - реже.

Что еще изменилось

Отменен ранее действовавший трёхлетний мораторий на проверки малого бизнеса.

Также расширены полномочия главных санитарных врачей, а в рамках мониторинга проводятся лабораторные исследования.

В Восточно-Казахстанская область под особым контролем находятся сотни объектов образования и здравоохранения.

Роль граждан

Сообщать о нарушениях могут и сами граждане - при наличии доказательств. Учитываются также обращения в социальных сетях.