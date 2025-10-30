В Жамбылской области суд обязал иностранный завод выплатить более 60 млн тенге местной компании за повреждённые грузовые вагоны, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл зимой 2022 года на станции "Науалы", когда с рельсов сошли 12 грузовых вагонов, четыре из которых принадлежали ТОО.

Расследование показало, что причиной аварии стал излом боковой рамы, изготовленной АО – иностранным предприятием. Экспертиза выявила литейные дефекты, ставшие источником поломки. Повреждения оказались настолько серьёзными, что вагоны пришлось списать.

Компания самостоятельно компенсировала свои убытки на сумму более 60 млн тенге и обратилась с регрессным иском к АО.

Суд установил причинно-следственную связь между действиями иностранного производителя и аварией. Решением суда с АО взыскано более 60 млн тенге компенсации и 1,8 млн тенге судебных расходов.

Таким образом, суд подтвердил ответственность иностранного завода за производственные дефекты, приведшие к крупным убыткам для казахстанской компании.