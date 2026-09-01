«Чем больше совместных проектов, тем сильнее ШОС»: эксперт о будущем организации

За 25 лет Шанхайская организация сотрудничества превратилась из небольшого регионального механизма в крупную трансрегиональную организацию.

Директор Центра изучения Китая Гульнар Шаймергенова рассказала корреспонденту BAQ.KZ об истории ШОС, ее значении для Казахстана и задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие организации.

Из небольшого регионального механизма – в крупную организацию

По мнению эксперта, главным изменением ШОС за 25 лет стало значительное расширение масштабов организации и ее повестки.

«Если оценивать 25-летний путь ШОС, то, на мой взгляд, главное изменение заключается в том, что из относительно небольшого регионального механизма она превратилась в крупную трансрегиональную организацию с гораздо более широкой повесткой и сложным составом участников», – говорит Гульнар Шаймергенова.

При этом эксперт считает важным разграничивать историю «Шанхайской пятерки» и самой Шанхайской организации сотрудничества.

«Шанхайская пятерка» была создана в 1996 году при участии Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. Ее основу составили соглашения 1996 и 1997 годов об укреплении доверия в военной области в районе границы и взаимном сокращении вооруженных сил.

После окончания холодной войны одной из главных задач стало снижение военных рисков вдоль бывшей советско-китайской границы, укрепление доверия между государствами и создание постоянного механизма диалога.

Шанхайская организация сотрудничества была создана 15 июня 2001 года после присоединения Узбекистана. Одним из основных направлений ее работы стала совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Хартия ШОС была подписана в 2002 году и вступила в силу в 2003 году.

Сегодня в организацию входят десять государств – Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Общая численность населения стран ШОС превышает 3,4 млрд человек.

От безопасности до искусственного интеллекта

За четверть века значительно расширилась и повестка ШОС. Безопасность остается одним из ключевых направлений, однако сегодня страны обсуждают транспорт, торговлю, инвестиции, энергетику, цифровую экономику, искусственный интеллект, экологию, водные ресурсы, образование, культуру и молодежные обмены.

1 сентября 2025 года на саммите ШОС в Тяньцзине была принята общая Стратегия развития ШОС до 2035 года. Также были подписаны соглашения о создании Антинаркотического центра и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности.

При этом, отмечает Гульнар Шаймергенова, ШОС не следует оценивать по критериям интеграционных объединений вроде Европейского союза или военно-политических блоков.

«ШОС не является таким блоком. Ее сильная сторона – способность поддерживать постоянный диалог между государствами, которые значительно отличаются друг от друга политическими системами, экономическими моделями и внешнеполитическими интересами, а порой имеют сложные двусторонние отношения. Для Казахстана особенно важно, что решения здесь принимаются на основе консенсуса, уважения суверенитета и национальных интересов», – говорит она.

Вместе с расширением появились и новые сложности. Чем больше участников и направлений работы, тем труднее переводить принятые решения в практическую плоскость.

«Экономический потенциал ШОС значительно превышает объем реально реализованных многосторонних проектов. Казахстан открыто говорит о необходимости повышения эффективности механизмов организации, укрепления ее институтов и практической составляющей. Поэтому следующие 25 лет будут определяться не тем, насколько ШОС вырастет географически, а тем, насколько успешно она сможет превращать политические договоренности в конкретные проекты», – сказала эксперт.

Что Казахстан получил от ШОС

По словам Гульнар Шаймергеновой, результаты членства Казахстана в ШОС нельзя свести к одному проекту или экономическому показателю. Один из основных эффектов – укрепление безопасности, доверия и взаимодействия между государствами региона.

Соглашения 1996 и 1997 годов позволили укрепить военное доверие в приграничных районах между Китаем и бывшими советскими республиками.

«Эти документы были приняты еще до создания ШОС, поэтому их нельзя называть документами самой организации. Однако именно этот опыт стал политической основой будущей организации. Для Казахстана, имеющего протяженную границу с Китаем и расположенного между крупнейшими державами Евразии, превращение приграничного пространства из зоны потенциального риска в пространство стабильного взаимодействия стало стратегически важным изменением», – сказала эксперт.

После создания ШОС сотрудничество в сфере безопасности приобрело институциональный характер. Региональная антитеррористическая структура стала постоянным механизмом обмена информацией и взаимодействия компетентных органов.

Для Казахстана растет значение транспортных коридоров

Одним из наиболее заметных направлений практического сотрудничества в рамках ШОС стала транспортная сфера.

В 2014 году в рамках организации было подписано межправительственное соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно вступило в силу в январе 2017 года и сформировало многостороннюю правовую основу автомобильного сообщения между государствами-членами.

Казахстан непосредственно участвовал в реализации соглашения. Сегодня транспортно-логистическое сотрудничество приобретает для страны еще большее значение.

«По инициативе Казахстана продвигается идея создания партнерской сети стратегических портов и логистических центров. В 2024 году была принята соответствующая концепция, а 18–19 декабря 2025 года в Актау состоялась первая встреча руководителей портов и логистических центров государств ШОС. Для нас это напрямую связано с задачей объединения китайских направлений, Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридоров „Север – Юг“», – сказала Гульнар Шаймергенова.

В 2026 году продолжилась работа над планом действий по развитию портов и логистических центров государств – членов ШОС на 2026–2030 годы.

Торговля Казахстана со странами ШОС превысила $67 млрд

По данным Правительства Казахстана, в 2024 году товарооборот страны с государствами – членами ШОС превысил $67 млрд.

Однако эксперт предостерегает от того, чтобы напрямую связывать весь этот объем торговли с деятельностью организации.

«Было бы ошибкой говорить, что все эти $67 млрд появились „благодаря ШОС“. Основная часть торговли развивается в рамках двусторонних отношений, ЕАЭС, инициативы „Один пояс, один путь“, национальных инвестиционных программ и рыночных процессов. Роль ШОС заключается в создании дополнительной политической и институциональной среды для торговли, транспортных связей, таможенного взаимодействия и будущих многосторонних проектов», – сказала она.

Казахстан готов принять штаб-квартиру Банка развития ШОС

Отдельное направление связано с созданием Банка развития ШОС. Политическое решение о его создании было согласовано заинтересованными государствами на саммите в Тяньцзине 1 сентября 2025 года. По состоянию на август 2026 года банк еще не был запущен как действующий финансовый институт, продолжались консультации по его структуре и механизмам работы.

На саммите ШОС в Бишкеке 1 сентября Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС. По его словам, средства будущего института целесообразно направлять прежде всего на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты. Президент также сообщил, что при наличии консенсуса стран – членов ШОС Казахстан готов принять штаб-квартиру банка.

Запуск банка, по мнению Гульнар Шаймергеновой, может стать одним из показателей способности организации перейти от политических договоренностей к реализации крупных проектов.

«Политическое решение принято, но параметры института еще согласовываются. Только после появления устойчивых механизмов финансирования появится возможность перейти от множества хороших инициатив к крупным трансграничным проектам», – сказала эксперт.

«Теперь качество важнее количества»

Говоря о будущем ШОС, эксперт считает, что на нынешнем этапе организации важнее углублять сотрудничество между существующими участниками, чем сосредотачиваться на дальнейшем расширении.

«На мой взгляд, наступил этап, когда качество взаимодействия для ШОС становится важнее дальнейшего количественного расширения. Это не означает, что организация должна закрыть двери для новых государств. Принцип открытости с самого начала был частью философии ШОС, а расширение увеличило ее международный вес. Но одновременно организация стала гораздо более неоднородной», – сказала она.

Экономические интересы и внешнеполитические приоритеты десяти государств различаются. При этом решения в ШОС принимаются на основе консенсуса, что повышает требования к эффективности ее институтов.

«Пришло время перейти от логики „чем больше участников, тем сильнее организация“ к принципу „чем больше совместно реализованных проектов, тем сильнее организация“», – сказала Гульнар Шаймергенова.

Среди приоритетных направлений эксперт выделяет запуск Банка развития ШОС, развитие транспортных и логистических коридоров, цифровизацию таможенных процедур, энергетику, продовольственную безопасность, водную сферу, искусственный интеллект и безопасность.

По ее мнению, для дальнейшего развития организации принципиально важно, чтобы результаты сотрудничества становились заметны не только на уровне политических договоренностей, но и в повседневной жизни граждан и работе бизнеса.