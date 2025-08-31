Сегодняшнее участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств-членов ШОС и формате "ШОС плюс" в Тяньцзине это потенциально важный шаг в сторону создания более инклюзивной архитектуры регионального сотрудничества, где наша страна предстает как связующее звено между крупнейшими политико-экономическими и культурными пространствами Евразии. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции Адильхан Гадельшиев, передаёт BAQ.KZ.

По его мнению, факт того, что формат "ШОС плюс", впервые апробированный на Астанинском саммите в 2023 году, привлекает не только государств-членов, но и множество стран-наблюдателей и ключевых международных организаций, таких как ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, говорит о попытке ШОС выйти за рамки закрытых альянсов.

"Расширение формата можно даже интерпретировать как институциональный сдвиг в сторону более глобального механизма координации. Переход ШОС от классической структуры регионального механизма к более открытой и гибкой модели можно также расценить как попытку ответа Азии на глобальные вызовы фрагментации, геоэкономического давления, протекционизма", - рассказал эксперт.

Как отметил Адильхан Гадельшиев, Казахстан в этой системе стремится быть активным архитектором новой региональной конфигурации.

"Как страна, находящаяся на перекрестке торговых и транзитных путей, мы имеем все основания использовать платформу "ШОС плюс" для продвижения собственных долгосрочных интересов, начиная от безопасности цепочек поставок и заканчивая инфраструктурной взаимосвязанностью. Куда важнее – стремиться выстраивать внешнюю политику на основе доверия и предсказуемости, и это сегодня отличительный признак стран, способных генерировать устойчивый рост. В этом контексте наше участие на саммите в Тяньцзине приобретает стратегическое значение", - заверил представитель Департамента политической экспертизы.

По его словам, таким образом, нынешний саммит "ШОС плюс" становится маркером того, как меняется сама логика международных отношений, смещаясь от закрытых "клубов" и альянсов в сторону гибких и прагматичных форматов кооперации.