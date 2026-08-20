Шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют до 10 сентября

В Астане временно ограничат движение на участке шоссе Коргалжын из-за проведения среднего ремонта. Ограничения будут действовать до 10 сентября.

По информации акимата столицы, ремонтные работы проводятся на участке от поста «Рубеж» до улицы №128.

На время ремонта движение на данном отрезке будет частично перекрыто. Автомобили смогут передвигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

В акимате попросили жителей и гостей столицы отнестись к временным ограничениям с пониманием и учитывать их при планировании поездок по городу.