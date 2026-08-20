Шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют до 10 сентября
Автомобили смогут передвигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.
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В Астане временно ограничат движение на участке шоссе Коргалжын из-за проведения среднего ремонта. Ограничения будут действовать до 10 сентября.
По информации акимата столицы, ремонтные работы проводятся на участке от поста «Рубеж» до улицы №128.
На время ремонта движение на данном отрезке будет частично перекрыто. Автомобили смогут передвигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.
В городском центре мониторинга и оперативного реагирования призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
В акимате попросили жителей и гостей столицы отнестись к временным ограничениям с пониманием и учитывать их при планировании поездок по городу.
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