19 декабря в Астане в шести районах города состоится зажжение новогодних ёлок, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ранее в рамках праздничной программы планировалось проведение дрон-шоу, однако от этой части мероприятий решено отказаться. Как пояснили в акимате, решение принято из-за неблагоприятных погодных условий и по рекомендациям профильных специалистов.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане прогнозируются снег и низовая метель, а скорость ветра местами будет достигать 15–20 метров в секунду. В целях обеспечения безопасности зрителей и сохранности оборудования все полёты дронов временно приостановлены.

Вместе с тем остальные праздничные мероприятия пройдут в запланированном формате. В этом году новогодняя программа в столице реализуется в едином сказочном стиле "Ертегі Fest".

Сообщается, что в шести районах города одновременно зажгутся более 40 новогодних ёлок. На всех праздничных локациях будут работать ледовые катки, горки, фотозоны, малые архитектурные формы и другие элементы новогоднего оформления.

Концертные программы на основных площадках начнутся с 17:30, после чего праздничные мероприятия продолжатся в течение вечера.