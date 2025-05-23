Жители сёл и пригородов Семея в Абайской области столкнулись с настоящим нашествием жуков. Вредители, которых в народе называют "шпанка", уничтожают зелень, овощи и садовые посадки на участках сельчан и дачников. Ситуация усугубляется тем, что насекомые кусают людей, а укусы могут вызывать аллергические реакции, передаёт BAQ.KZ.

"Я уже чем только не обрабатывала огород. Купила несколько препаратов, но жуки всё равно летят. Особенно когда припекает солнце. Мы просим помощи у властей, иначе останемся без урожая", — рассказала жительница одного из сёл Алия Жунусова телеканалу КТК.

По словам специалистов, оба вида жуков относятся к семейству нарывников — их укусы действительно могут быть опасны для людей, особенно при наличии аллергии. Из-за этого жители некоторых населённых пунктов перестали выпускать детей гулять на улицу.

Несмотря на тревогу среди населения, власти региона заявляют: в бюджете нет средств на борьбу с "шпанкой". По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Абайской области Ербола Куанышева, финансирование выделено только на борьбу с саранчой. Жителям предложено самостоятельно опрыскивать участки, закупая препараты и оборудование за свой счёт.

"Надо на местах наладить работу с населением. Где дачники – пусть товарищества решают, где крестьяне – сами крестьяне. В магазинах есть и опрыскиватели, и лекарства", — пояснил чиновник.

Пока же люди, опасаясь за здоровье и урожай, ведут борьбу с нашествием собственными силами. С наступлением жары ожидается новая волна активности насекомых.

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