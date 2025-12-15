В Атырауской области продолжаются восстановительные работы после сильного шторма. Экстренные службы работают в усиленном режиме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По данным "Казгидромета", порывы ветра достигали 30 м/с в Индерском районе и до 24 м/с в Атырау. В течение ночи скорость ветра сохранялась на уровне 23–28 м/с, днём 15 декабря прогнозируется снижение до 18 м/с.

Наибольшие повреждения зафиксированы в нескольких районах области. В Индерском районе ветер сорвал кровли с шести объектов, к восстановлению электроснабжения привлечены семь аварийных бригад и восемь единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для устранения проблем работают шесть бригад. В Махамбетском районе пострадали кровли районной поликлиники и жилого дома на 60 квартир, на месте работают пять бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В Атырау повреждены кровли и фасады семи зданий, в Исатайском и Кызылкогинском районах ситуация остаётся стабильной.

Департамент по чрезвычайным ситуациям организовал демонтаж повреждённых элементов крыш, перекрытие опасных участков дорог и дежурство спасательных подразделений. В регионе зарегистрировано 105 отключений электроэнергии, работы по восстановлению ведут 40 бригад, из них 11 в Атырау, 85% аварий уже устранено.

Аким области Серик Шапкенов поручил изолировать повреждённые объекты и обеспечить безопасность жителей, а также контролировать демонтаж кровель вместе с полицией. Администраторам пострадавших зданий и профильным управлениям поручено подготовить предварительные расчёты на восстановление объектов с выделением средств из резервного фонда или гарантий подрядчиков.

Для безопасности детей школы переведены на онлайн-обучение до нормализации погодной обстановки. Спасатели ДЧС продолжают круглосуточное дежурство, ведутся работы по ограждению опасных зон. Пострадавших нет. Синоптики предупреждают, что шквальный ветер будет держаться до конца дня 15 декабря.