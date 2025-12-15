Шторм в Атырауской области: ликвидируют последствия повреждений школ и больниц
Спасатели ДЧС продолжают круглосуточное дежурство.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области продолжаются восстановительные работы после сильного шторма. Экстренные службы работают в усиленном режиме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
По данным "Казгидромета", порывы ветра достигали 30 м/с в Индерском районе и до 24 м/с в Атырау. В течение ночи скорость ветра сохранялась на уровне 23–28 м/с, днём 15 декабря прогнозируется снижение до 18 м/с.
Наибольшие повреждения зафиксированы в нескольких районах области. В Индерском районе ветер сорвал кровли с шести объектов, к восстановлению электроснабжения привлечены семь аварийных бригад и восемь единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для устранения проблем работают шесть бригад. В Махамбетском районе пострадали кровли районной поликлиники и жилого дома на 60 квартир, на месте работают пять бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В Атырау повреждены кровли и фасады семи зданий, в Исатайском и Кызылкогинском районах ситуация остаётся стабильной.
Департамент по чрезвычайным ситуациям организовал демонтаж повреждённых элементов крыш, перекрытие опасных участков дорог и дежурство спасательных подразделений. В регионе зарегистрировано 105 отключений электроэнергии, работы по восстановлению ведут 40 бригад, из них 11 в Атырау, 85% аварий уже устранено.
Аким области Серик Шапкенов поручил изолировать повреждённые объекты и обеспечить безопасность жителей, а также контролировать демонтаж кровель вместе с полицией. Администраторам пострадавших зданий и профильным управлениям поручено подготовить предварительные расчёты на восстановление объектов с выделением средств из резервного фонда или гарантий подрядчиков.
Для безопасности детей школы переведены на онлайн-обучение до нормализации погодной обстановки. Спасатели ДЧС продолжают круглосуточное дежурство, ведутся работы по ограждению опасных зон. Пострадавших нет. Синоптики предупреждают, что шквальный ветер будет держаться до конца дня 15 декабря.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- 193 школьника стали призёрами республиканской олимпиады
- Туристическая инфраструктура Павлодарской области включает 151 объект размещения
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее