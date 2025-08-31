Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.

В Астане ночью и утром туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на западе и севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15–20 м/с. Днём по области сильная жара 35–37 градусов. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на севере высокая. В Атырау днём жара 35 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере и юге области Абай ожидаются грозы, днём возможен град. Ветер юго-западный 15–20 м/с. В Семее гроза, ночью ветер порывами 15–20 м/с.

На севере и востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днём ветер порывами 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются осадки, местами сильные — дождь с переходом в снег. Возможны гроза, днём град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная. В Караганде временами гроза, днём град.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области сильный дождь, ночью гроза, днём на севере и востоке гроза и град. Ветер юго-западный 15–20 м/с, ночью порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, ночью ветер порывами 15–20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный, днём на востоке порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днём на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днём ветер порывами 15–20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днём пыльная буря, ветер северо-восточный порывами 15–20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывами 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днём на западе сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная. В Актобе высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области днём на севере и востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный 15–20 м/с. В Павлодаре днём гроза.

В Западно-Казахстанской области южный и юго-западный ветер, днём на западе и юге порывы 15–20 м/с. Днём на западе и юге сильная жара 35–37 градусов. На юге, севере и востоке высокая пожарная опасность, на западе чрезвычайная.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке гроза и туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая. В Костанае ночью и утром туман.

В Мангистауской области днём на юге ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на северо-западе и юге порывами 15–20 м/с. Днём сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью 1–2 сентября на востоке осадки — дождь с переходом в снег. Днём на севере и востоке гроза, ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер северо-западный днём на востоке порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и западе чрезвычайная. В Алматы и Конаеве высокая пожарная опасность.

В области Жетісу ожидается северный ветер на севере и востоке порывами 15–20 м/с.

Ночью 1–2 сентября на севере и востоке Акмолинской и Карагандинской областей, а также в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются осадки — дождь с переходом в снег.