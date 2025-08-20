Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане временами ожидается гроза.

Днем на северо-западе, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе и северо-востоке - высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге - высокая. В Атырау в конце дня ожидается гроза.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

На юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области 15-18 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, южный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на юге, востоке временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

По Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Астане ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный днем временами порывы 15-20 м/с.