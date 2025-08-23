Синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 августа в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях страны. На юге и западе прогнозируется сильная жара, в остальных регионах ожидаются дожди, грозы, местами град и туман. В большинстве областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ночью на юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе, севере ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В области Жетісу на востоке, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается сильный дождь, град, шквал. Гроза. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. Ветер южный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на юге, в центре ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный ночью на юге, в центре 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На севере ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман.

В Жамбылской области ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на юге ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области в первой половине ночи в горах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.