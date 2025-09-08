По данным синоптиков, 9 сентября в ряде регионов Казахстана прогнозируются грозы, дожди, град, шквалы и туманы, а также сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZcо ссылкой на Казгидромет.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

В Туркестанской области утром и днем на севере ожидается пыльная буря, ветер северо-западный в северных и горных районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются сильный дождь, град, шквал, ночью – гроза, днем также гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер восточный и северо-восточный днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза и град.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе – высокая. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юго-западе, северо-востоке и в горах, днем в горах – 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на западе и севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе и севере – гроза, днем также гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер северо-западный 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в других районах – высокая. В Костанае утром и днем ожидается гроза, ветер днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе и востоке – чрезвычайная.

В области Абай ожидается гроза, днем на востоке и юге – град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза, днем ветер северо-западный порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются сильный дождь, днем – град и шквал, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем ветер северо-западный порывы 15 м/с.

В области Улытау ночью на востоке ожидается гроза, ночью и утром на севере – туман. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке, днем на севере и востоке ожидается гроза. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке, в центре и горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами до 25 м/с. 09-12 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и востоке – высокая. В Талдыкоргане ожидается гроза, ветер порывы 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе и севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере и востоке, днем на западе, севере и юге ожидается гроза. Ночью и утром на юге и востоке – туман. Ветер юго-западный днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на юге, в предгорных и горных районах ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. 09-11 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке – высокая. В Алматы ночью ожидается гроза, ветер временами до 18 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В обоих городах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.