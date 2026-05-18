Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану 19 мая

Синоптики на 19 мая объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, туман, заморозки, усиление ветра.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью на востоке на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на севере небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на севере, востоке заморозки 3 градуса.

В Карагандинской области ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ветер восточный, северо-восточный, на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер восточный, северо-восточный порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки 3 градуса. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В области Абай ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки 2 градуса.

В Алматинской области днем в предгорных, горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, юге, востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, днем на востоке временами 25 м/с. В Конаеве ветер западный, временами порывы 18 м/с. По горам Иле Алатау днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный временами порывы 18 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, в центре порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области утром и днем на западе, юге, в горных районах дождь, гроза, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15-20, 23-28 м/с. В Таразе утром и днем дождь, гроза, град.

В Туркестанской области на западе, юге, в центре, в горных и предгорных районах дождь, гроза, шквал, град, утром и днем в горных и предгорных районах временами сильный дождь. На севере пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20, 23 м/с. В Шымкенте дождь, гроза, шквал, днем временами сильный дождь. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на юге, востоке, в центре дождь, днем на востоке временами сильный дождь. На юге, востоке, в центре гроза, шквал, пыльная буря. Днем на востоке град. Ветер восточный, ночью в центре, днем по области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области днем на западе, юге, в центре пыльная буря. Ветер восточный, ночью на юге, в центре, днем по области порывы 15-20 м/с, на юге, в центре временами 23 м/с. В Актобе ветер восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке, в центре дождь, гроза. На западе, в центре туман. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке порывы 15-20 м/с. В Актау дождь, гроза, туман.

В Западно-Казахстанской области на юге небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке пыльная буря. Ветер восточный, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, на юге небольшой дождь, гроза. Днем на севере, юге, востоке пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау небольшой дождь, гроза, днем пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.