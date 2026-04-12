Штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах Казахстана на 13 апреля. Ожидаются дожди, грозы, туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области на западе, севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке порывы 15–18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, юге осадки (дождь, снег), гололед, днем небольшой дождь, гроза. На западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы 15–20 м/с. В Петропавловске туман.

В Костанайской области на западе, севере, востоке дождь, гроза. На западе, востоке туман. В Костанае дождь, гроза.

В Павлодарской области днем на западе, юге, востоке дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на севере порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области днем на востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, востоке порывы 15–18 м/с. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке порывы 15–20 м/с.

В области Абай ночью и утром на севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, в центре порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных, предгорных районах небольшой дождь, гроза. На севере, западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге, в центре, горных районах туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман. В районе Алакольских озер порывы ветра временами 30 м/с и более.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на севере ветер северо-восточный 15–20 м/с. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре, на севере пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре, на севере порывы 15–20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере, западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре порывы 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге дождь, гроза. Ночью и утром на севере, западе, в центре туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Атырауской области на западе, севере, юге дождь, гроза, днем на западе временами сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге порывы 15–20 м/с. В Атырау временами дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Мангистауской области дождь, гроза, днем на западе временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе туман. На северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-западный на юге, северо-востоке, в центре порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. В Актау дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град.