Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана на 14 мая

В 11 регионах Казахстана на 14 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами, туман, в ряде областей сохраняются заморозки, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области на западе и севере гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки 1 градус. В Петропавловске ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на востоке дождь, гроза. Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер северо-восточный на востоке, западе и юге днем порывы 18 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки 3 градуса. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью заморозки на поверхности почвы 1 градус. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Ночью на севере и востоке заморозки 1 градус. На западе, севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ветер северо-восточный, восточный днем на севере и в центре порывы 15 м/с. В области и Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), днем на севере и востоке временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки 3 градуса. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области на западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах заморозки 2 градуса. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре, на юге и севере пыльная буря. Ветер восточный ночью на востоке, днем по области 15-20 м/с, на востоке порывы 23 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер юго-восточный днем на западе, юге и севере порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке и севере порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на севере, юге и востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.