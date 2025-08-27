Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана. Ожидаются грозы, туман, сильный ветер и жара до 40 градусов, местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане днем ожидается сильная жара 35°. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный, днем на юге порывы 15 м/с. Днем на западе сильная жара 35°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке, севере ожидается северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, северо-восточный ветер 15–20 м/с. Днем сильная жара 40°. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается сильная жара 35-38°. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане жара 35°. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается северо-западный ветер, днем порывы 15 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер северо-западный порывы 15 м/с, высокая пожарная опасность.

На западе Акмолинской области ожидается гроза. Днем юго-западный, западный ветер на западе, севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35°. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается северный ветер на западе, юге 15-20 м/с. На севере, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ожидается северный, северо-восточный ветер на юго-западе, востоке, в центре 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза, днем ветер порывы 15–20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Днем северо-западный ветер на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Мангистауской области днем ожидается пыльная буря. Северо-восточный ветер на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 38°. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая пожарная опасность. В Актау ожидается северо-восточный ветер порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.