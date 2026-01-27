Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение на 28 января сразу в 15 областях страны, сообщает BAQ.kz.

В области Улытау, а также в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Кызылординской областях ожидаются туман и гололед. В ряде регионов ухудшение видимости прогнозируется ночью и в утренние часы.

В Туркестанской области и Шымкенте синоптики предупреждают о дождях и снеге, местами сильных, низовой метели, гололеде и тумане. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15–20 м/с. Аналогичные погодные условия ожидаются и в городе Туркестане.

В Мангистауской области прогнозируются низовая метель, туман и гололед, а на северо-востоке региона ночью ожидаются сильные морозы до 25–27 градусов. В Актау возможен гололед.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается низовая метель, на севере и востоке — туман, с усилением ветра до 15–20 м/с. В Уральске туман прогнозируется ночью и утром.

В Восточно-Казахстанской области пройдут снег и метель, местами туман. Аналогичная ситуация ожидается в области Абай, где также усилится ветер.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируются снег, низовая метель и туман при порывистом ветре.

В Жамбылской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и метель, в том числе в горных районах. В Таразе также возможны туман и гололед.

В горных районах области Жетысу ожидается туман, а в районе Алакольских озер — усиление ветра.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий в Астане школьников 0–6-х классов первой смены 28 января перевели на дистанционное обучение.