Синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 октября в 14 регионах Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке области порывы 15–20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днём на юге, в центре области порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днём на западе, севере, в центре порывы 15–18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре — чрезвычайная. В Актобе днём порывы ветра 15 м/с, сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере и юге Алматинской области ожидаются заморозки 1–3°. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1°.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днём на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днём порывы ветра 15–20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днём на севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На западе, севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке — чрезвычайная. В Уральске ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре области Абай ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный днём на северо-востоке, в горных районах 15–20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах ожидаются заморозки 1–3°. На западе, севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. Ночью и утром на западе — туман. Ветер восточный, на севере, востоке порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер восточный 15–20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области 15–20 м/с. В Павлодаре днём ожидается ветер северо-восточный 15–20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая. В Костанае днём порывы ветра 15–20 м/с.

В Семее в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.