Синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 14 апреля, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области на западе, севере дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке, юго-западе порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области на севере, востоке дождь, гроза, на северо-западе гроза. На западе, севере, востоке туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром гроза, туман.

В Павлодарской области ночью на западе, юге туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юге, востоке, в центре порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере, западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный на востоке порывы 15–20 м/с. В районе Алакольских озер порывы 23–28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем в центре, на севере, востоке пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15–20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер восточный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре порывы 15–18 м/с.

В Атырауской области на западе, севере, юге дождь, гроза, днем на юге временами сильный дождь, град. Ночью и утром на юге туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с. В Атырау временами дождь, гроза, ночью и утром туман, днем местами сильный дождь, ветер порывы 15–18 м/с.

В Мангистауской области дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на западе, юге, в центре, днем по области порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. В Актау дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге дождь, гроза, временами сильный дождь, днем на севере, юге, в центре гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-восточный, южный порывы 15–20 м/с. В Уральске гроза, ночью и утром туман.