Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 14 июня

14 июня во всех регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, шквалистый ветер и сильную жару.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем возможен град. В столице сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы кратковременный дождь и гроза прогнозируются днем в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. На юге, востоке и в горных районах порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха местами поднимется до 35 градусов, на севере области — до 38 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

На северо-востоке и в центральной части Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе, юге и востоке, а днем практически по всей территории прогнозируются дожди и грозы. На севере области возможны сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На юге и востоке региона сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере и в центре ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Температура воздуха днем составит 35–37 градусов. По всей области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются дожди, грозы, град и шквал. Ночью и утром местами ожидается туман. На крайнем западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквал. Температура воздуха достигнет 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области кратковременные дожди и грозы ожидаются в горных районах. Днем температура воздуха поднимется до 38 градусов. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области кратковременные дожди и грозы прогнозируются на западе, севере и в горных районах. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и днем ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Местами возможен туман. На востоке региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области прогнозируются дожди и грозы, а также усиление ветра до 15–20 метров в секунду. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дожди, грозы, местами град и шквал. Ночью и утром возможен туман.

В области Жетісу кратковременные дожди и грозы прогнозируются на юге и в горных районах. Температура воздуха достигнет 35–37 градусов. На востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Ночью и утром местами прогнозируется туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются небольшие дожди и грозы, днем — дожди, грозы и град. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области прогнозируются дожди, грозы, град и шквал. В западных, северных и центральных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидаются дожди и грозы, днем возможен град. По региону сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области местами прогнозируются дожди и грозы. На всей территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.