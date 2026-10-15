Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 октября

Штормовое предупреждение объявили на 16 октября в 16 регионах Казахстана. Ожидаются туман, осадки в виде преимущественно снега, гололед, заморозки и сильный ветер. В нескольких регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. Днем на западе, севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с. В Петропавловске днем порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге и в центре туман. Днем на севере порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром на востоке туман. Днем на юге порывы северо-восточного ветра с переходом на юго-восточный достигнут 15 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем на юге порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 15 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке ожидаются осадки, преимущественно снег, и гололед. На севере и востоке туман. На западе, юге и востоке порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В области Абай ночью на юге и востоке ожидаются осадки, преимущественно снег, и гололед. На западе, севере и в центре туман. На востоке, юго-западе и в центре порывы северо-западного ветра с переходом на северо-восточный достигнут 15–20 м/с.

В Алматинской области на востоке, юге и в горных районах порывы северо-восточного ветра с переходом на западный достигнут 15–20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1–6 градусов. В Конаеве ночью порывы северо-восточного ветра достигнут 18 м/с, заморозки составят 1–3 градуса.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах туман. Ночью на севере и в центре заморозки до 4 градусов. В районе Алакольских озер 16–18 октября порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, временами 23–28 м/с. С 16 по 20 октября на востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью заморозки 4–6 градусов.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, местами 23–28 м/с.

В Туркестанской области на юге и в горных районах туман. На севере, западе, в горных и предгорных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, местами 23–28 м/с. В Шымкенте и Туркестане порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Кызылординской области на востоке, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ночью и днем на востоке, юге и в центре порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, днем местами 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается пыльная буря, северо-восточный ветер 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на западе и в центре порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе, юге и востоке ожидается пыльная буря. Днем на западе, юге и востоке порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря, порывы юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидается пыльная буря. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, днем на западе и в центре временами 23 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря, порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, временами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе ожидаются дождь и гроза. На западе и юге порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.