Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 ноября
Ожидается гололед.
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Синоптики объявили штормовое предупреждение во всех регионах Казахстана. Большую часть страны накроет туман, местами ожидается гололед, а днем в отдельных областях пройдут дождь и снег.
Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на севере, юге и востоке туман, гололед.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман, гололед. Днем на западе и юге юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман, гололед.
В Костанайской области днем на западе и юге дождь и снег, гололед. Ночью и утром на севере и востоке туман.
В Павлодарской области на западе, востоке и в центре туман. В Павлодаре туман.
В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Ночью и утром на западе и юге восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-18 м/с. В Караганде ночью и утром туман.
В области Улытау на севере и востоке восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. Днем на юго-востоке и юге северо-восточный и восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.
В области Абай ночью и утром на севере, юге и в центре туман. Днем на юге и в центре восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром на юге и в горных районах туман. На юге, востоке и в горных районах юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, на востоке временами 23-28 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве временами юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ночью и утром туман, временами юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В области Жетысу ночью и утром на севере и в горных районах туман. В районе Алакольских озер северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, днем 30 м/с и более. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами туман.
В Туркестанской области ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах туман. Днем на севере юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман.
В Кызылординской области на западе и севере дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе, севере и в центре туман. Ночью на востоке юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На юго-западе и севере высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром туман.
В Актюбинской области ночью дождь и снег, на севере и востоке гололед. Днем на севере, юге и востоке дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе и севере туман. В Актобе временами дождь и снег, гололед, ночью и утром туман.
В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Атырау ночью и утром туман.
В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре туман.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.
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