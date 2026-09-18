Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 18 сентября

На 18 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение во всех областях Казахстана и столице. В нескольких регионах ожидаются дожди и грозы, местами сильные, ночью и утром — туман. В горных районах прогнозируют мокрый снег, во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность. В Акмолинской области и Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке — сильный дождь. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области и Караганде сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная.

В области Улытау днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. В области и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, в горных районах на поверхности почвы — заморозки до 2 градусов. На северо-западе, западе, востоке и юге области, а также в Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. По области и в Семее сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге — чрезвычайная.

В Алматинской области и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области и в Алматы — высокая.

В области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе ожидается пыльная буря. В области, Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. В области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе и севере — туман. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман.

В Атырауской области на востоке и юге ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе и востоке — туман. На юге области и в Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области на северо-востоке и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью и утром на севере и востоке — туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.