От «Реала» и Джей Ло до Суперкубка УЕФА: какие мировые события принимал Казахстан

В 2028 году Казахстан впервые примет один из главных матчей европейского клубного футбола – Суперкубок УЕФА. На поле «Астана Арены» встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2027/2028. Решение о проведении матча в Астане утвердил исполком УЕФА.

Суперкубок станет еще одним крупным международным событием, которое пройдет в Казахстане. За последние несколько лет страна принимала матчи с участием звезд мирового футбола, концерты известных исполнителей и соревнования мирового уровня. BAQ.KZ вспоминает самые заметные из них.

Мбаппе и «Реал» в Алматы

Одним из главных спортивных событий 2025 года стал приезд мадридского «Реала». 30 сентября испанский клуб встретился с «Кайратом» на Центральном стадионе Алматы в основном этапе Лиги чемпионов.

Казахстанские болельщики смогли вживую увидеть звезд одного из самых титулованных футбольных клубов мира. Матч завершился победой гостей со счетом 5:0, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик.

Интерес к игре вышел далеко за пределы Алматы. Билеты вызвали большой ажиотаж, а посмотреть на «Реал» приехали болельщики из разных регионов страны и из-за рубежа. Накануне матча сообщалось о более чем 5 тысячах иностранных туристов, прибывших в Алматы.

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Два стадиона для Дженнифер Лопес

Летом того же года Казахстан впервые посетила Дженнифер Лопес. В рамках мирового тура Up All Night певица дала два больших концерта.

Первое шоу состоялось 1 августа на «Астана Арене». Спустя девять дней, 10 августа, Лопес вышла на сцену Центрального стадиона Алматы.

Выступления собрали не только казахстанских поклонников певицы. Только концерт в Алматы посетили около 27 тысяч зрителей, среди которых были порядка 7 тысяч иностранных гостей из 35 стран.

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Backstreet Boys собрали поклонников из 45 стран

Осенью 2025 года Казахстан принимал еще одних мировых звезд – Backstreet Boys. Легендарная американская группа приехала в полном составе и дала два концерта: 19 сентября на Центральном стадионе Алматы и 21 сентября на «Астана Арене».

Для многих зрителей концерты стали возможностью вживую услышать песни, на которых выросло целое поколение. Организаторы даже установили для столичного шоу дресс-код Total White.

По данным акимата Астаны, на концерт группы в столицу приехали более 12 тысяч туристов из 45 стран. Среди них были поклонники Backstreet Boys из Германии, Франции, Польши, Турции, Финляндии, Чехии, Сербии, Греции, Азербайджана, России и Узбекистана.

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Энрике Иглесиас и две «незабываемые ночи»

В сентябре 2026 года очередь дошла до Энрике Иглесиаса. 3 сентября исполнитель выступил на «Астана Арене», а 5 сентября – на Центральном стадионе Алматы.

После завершения гастролей певец опубликовал кадры с концертов и обратился к казахстанским поклонникам.

«Еще раз спасибо Казахстану за две незабываемые ночи! Астана, спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане! Алматы, я люблю вас!» – написал артист.

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Звезды «Игры престолов», «Острых козырьков» и One Piece

Отдельным событием в международном календаре страны стал Comic Con Astana. Пятый фестиваль прошел с 6 по 9 августа 2026 года.

В Казахстан приехали актеры, известные миллионам зрителей по популярным сериалам. Среди главных гостей были Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», Пол Андерсон из «Острых козырьков», а также звезды сериала Netflix One Piece Иньяки Годой и Таз Скайлар.

В программе также участвовали зарубежные косплееры, блогеры, художники и создатели контента.

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За четыре дня площадки Comic Con Astana посетили около 80 тысяч человек. Более 12 тысяч гостей приехали из более чем 40 стран.

Сам фестиваль давно не ограничивается комиксами. На одной площадке он объединяет кино, сериалы, видеоигры, аниме, косплей и другие направления современной поп-культуры.

От Джоковича до матча за шахматную корону

Астана регулярно становилась площадкой и для крупных международных спортивных соревнований.

В 2011 году столица вместе с Алматы принимала VII зимние Азиатские игры. В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из 26 стран.

Одним из наиболее звездных турниров стал Astana Open 2022 категории ATP 500. В Казахстан тогда приехали Карлос Алькарас, Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и другие известные теннисисты. Победителем турнира стал Джокович, который в финале обыграл Циципаса.

Фото: BAQ.KZ

Уже в следующем году внимание любителей шахмат было приковано к Астане. Здесь состоялся матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. После 14 партий классической части счет оставался равным – 7:7. Судьба титула решилась на тай-брейке, где победил Дин Лижэнь. Он стал первым китайским шахматистом, завоевавшим титул чемпиона мира среди мужчин.

Еще одним масштабным событием стали V Всемирные игры кочевников, прошедшие в Астане в сентябре 2024 года. В них приняли участие около 2,8 тысячи представителей из 89 стран, а соревнования проводились по 21 виду спорта.

Следующая большая дата – 2028 год