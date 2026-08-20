Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа

На 21 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра, местами сильные и очень сильные дожди. На юге и западе сохранится сильная жара до 38 градусов. Во многих областях действует высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере, юге и востоке туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

В Костанайской области днем на западе и северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, ночью на западе и юге — сильный дождь. На западе, юге и в центре ожидаются град и усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в центре — чрезвычайная. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза и град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и в горных районах — сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ночью на востоке и в горах ожидается очень сильный дождь, в горах Казахстанского Алтая возможны сели. На северо-западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза и днем град.

В области Абай ночью ожидаются дождь и гроза, на севере — сильный дождь. Днем на западе, севере и в центре пройдут дождь и гроза, ожидаются град и усиление ветра. На западе, северо-западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее ожидаются дождь, гроза и днем град.

В Алматинской области на юго-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, в горных районах — кратковременный дождь и гроза. На западе, севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу в горных районах ожидаются дождь и гроза. В районе Алакольских озер прогнозируют порывы ветра 30 м/с и более. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на западе ожидаются небольшой дождь, гроза и пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на севере, юге и в центре пройдут дождь и гроза, в центре — временами сильный дождь, град и усиление ветра. На западе ожидается сильная жара до 35 градусов. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем временами дождь, гроза и град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара до 37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере, юге и в центре ожидаются дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара до 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и северо-западе — высокая. В Уральске ночью ожидаются кратковременный дождь и гроза.