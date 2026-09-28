Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 сентября

Штормовое предупреждение на 29 сентября объявили в столице и 16 регионах Казахстана. Ночью и утром в северных и восточных областях ожидаются туман и заморозки. В ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются заморозки до 3 градусов. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке и в центре, чрезвычайная - на западе, севере и юге. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе и севере возможны заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на севере возможны заморозки 2 градуса. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области ночью на севере, юге и в центре ожидаются заморозки 3 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется по области, на севере и юге - чрезвычайная. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидаются заморозки 3 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на северо-западе, востоке и юге, чрезвычайная - на западе, севере и в центре. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью на севере, востоке и в горных районах возможны заморозки 3 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке и в центре, чрезвычайная - на западе, юго-востоке и юге. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман, ночью возможны заморозки 1-3 градуса.

В области Абай ночью на севере, западе и в центре ожидаются заморозки 3 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на севере и в центре, чрезвычайная - на северо-западе, юге и востоке. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер 15-20 м/с в районе Алакольских озер.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горах будет туман. Ветер в северо-восточных и горных районах может усиливаться до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Днем на севере возможна пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на северо-востоке ожидаются заморозки 1 градус. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке, чрезвычайная - на западе, юге, северо-востоке и в центре.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области высокая пожарная опасность сохраняется на западе, севере и в центре, чрезвычайная - на северо-востоке. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.