Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 30 мая

Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана на 30 мая. В ряде областей пройдут дожди с грозами, местами сильные, с градом и шквалом. В отдельных регионах прогнозируются пыльная буря, туман, сильная жара и порывистый ветер. Также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на западе и севере дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, юге и в центре порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге дождь, гроза и шквал, днем град. Ночью и утром на юге туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, севере и юге порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер днем 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15–20 м/с, временами до 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае дождь, гроза, временами сильный дождь, утром и днем ветер с порывами 15–20 м/с.

В Карагандинской области утром и днем на западе ветер юго-восточный, порывы до 15 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау утром и днем ветер юго-восточный, на севере, востоке и в центре порывы 15–20 м/с. В Жезказгане днем ветер юго-восточный с порывами до 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на севере и востоке 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывы 15–18 м/с.

В области Абай днем на юге пыльная буря и сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный, на юге 15–20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на востоке ветер восточный, порывы до 18 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ветер восточный с порывами до 18 м/с.

В области Жетысу ветер юго-восточный, на востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горной местности 15–20 м/с, ночью и утром порывы до 23 м/с.

В Туркестанской области утром и днем ветер юго-восточный, на севере и в горных районах 15–20 м/с. В центре ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области утром и днем на западе и севере дождь, гроза и шквал. Днем на западе, севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный 15–20 м/с, днем порывы до 23 м/с. На юге и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная.

В Актюбинской области дождь и гроза, ночью на западе и севере временами сильный дождь, град и шквал. Днем на востоке возможны град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Актобе дождь и гроза, ночью временами сильный дождь.

В Атырауской области ночью дождь и гроза, на востоке временами сильный дождь, град и шквал, днем на западе, юге и востоке дождь с грозой. Ветер северный, северо-западный, на севере и востоке порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью дождь и гроза.

В Мангистауской области дождь и гроза, ночью и утром на западе, севере и в центре временами сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с, ночью на севере, юге и в центре временами до 25 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Актау ночью и утром дождь и гроза, ветер с порывами 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15–20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град и шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с.

В период с 30 мая по 4 июня в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях, с 30 мая по 5 июня в Актюбинской и Костанайской областях прогнозируются обильные осадки.