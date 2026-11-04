Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 5 ноября

Штормовое предупреждение на 5 ноября объявили во всех областях Казахстана. Синоптики прогнозируют дожди, туман, гололед, сильный ветер и заморозки.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на западе, севере и юге ночью и утром туман. Ветер южный и юго-западный днем на западе и севере, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге туман. Ветер южный днем на западе и юге, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области на востоке и юге ночью и утром туман. Ветер южный днем на западе и севере, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ночью и утром туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ночью и утром туман. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере ночью и утром туман.

В области Абай на севере, юге и в центре ночью и утром туман.

В Алматинской области ветер северо-восточный с переходом на западный на юге, востоке и в горных районах, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере заморозки 3 градуса. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ветер северо-восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в центре и в горных районах временами туман. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная. В Талдыкоргане временами туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ночью сильные дождь и снег, туман, ветер северо-восточный 15-20 м/с. На севере, юге, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью в горных районах временами сильные дождь и снег. Ночью и утром в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-восточный в горных районах, порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре, в горных и предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром туман, сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере заморозки 2 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем 5 ноября на западе сильный дождь. В тот же день ветер южный и юго-восточный, днем на севере, западе и в центре порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. 6 ноября ночью дождь и снег, на севере и востоке сильные дождь и снег, гололед, днем на юге и востоке дождь и снег, гололед. 6 ноября на западе, севере и в центре ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На востоке, западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 5 ноября днем ветер южный и юго-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. 6 ноября ночью в Актобе дождь и снег, гололед, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области днем на севере и востоке временами сильный дождь. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге и востоке 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем на северо-востоке пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный на западе, севере и в центре, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная. В Актау временами сильный дождь, гроза, ночью временами туман. Днем ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере сильный дождь, днем на севере, юге и востоке сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью на западе и севере 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе и севере порывы 23-28 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем временами сильный дождь, ночью и утром туман. Ветер южный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.