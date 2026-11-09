Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 ноября

Штормовое предупреждение объявили на 9 ноября по всей территории Казахстана. Синоптики прогнозируют осадки, в том числе сильные, грозу, туман и порывистый ветер, а в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются дождь и снег, ночью временами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью дождь и снег, на севере, востоке и юге сильные, на западе и севере низовая метель и гололед. Днем на севере, востоке и юге дождь и снег. Ночью и утром на западе, юге и востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге и востоке, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью дождь и снег, временами сильные, гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке и юге дождь и снег, низовая метель, на западе и севере небольшие осадки. Днем на севере, востоке и юге небольшие осадки. Гололед. На западе, севере и юге туман. В Петропавловске небольшие дождь и снег, гололед и туман.

В Костанайской области ночью и утром на юге и востоке дождь и снег, на севере небольшой снег, гололед. На западе, севере и востоке туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере и в центре туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинской области ожидается дождь, на западе и севере временами сильный. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Караганде дождь, ночью и утром туман и ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается дождь, на севере и востоке временами сильный. Ночью и утром на западе, севере и в центре туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный ночью и утром на западе, севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане дождь, ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный на севере, юго-востоке и в центре 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ветер юго-восточный и южный на севере, западе и в центре 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ветер юго-восточный и южный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке и в горных районах, порывы 18-23 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 18-23 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается дождь: ночью на западе, севере и юге, днем по всей области, на западе, юге и в горных районах сильный. На западе гроза. Ночью и утром на севере и в горных районах туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге сохраняется высокая. В Шымкенте ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане дождь, гроза, днем временами сильный дождь, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на востоке сильный дождь. На востоке и в центре туман. Ветер северо-западный и северный днем на севере, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на юге и востоке дождь и снег, гололед. Ветер северо-западный, днем на юге и востоке порывы 15-18 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и юге туман. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре осадки, преимущественно дождь. На западе и севере туман. Ветер северный на западе и в центре, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман и гололед. В Уральске ночью и утром туман и гололед.