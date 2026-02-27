Штормовое предупреждение объявили в нескольких областях страны
«Казгидромет» представил данные на субботу, 28 февраля.
Сегодня 2026, 22:30
151Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют снег, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Кызылорде ожидается гололед.
В Таразе ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается гололед, ветер и туман.
В Карагандинской области ожидается сильный мороз до -35 градусов.
В Актау и Кызылординской области ожидается гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Алматы, Конаеве, Шымкенте, Туркестане, Абайской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается снег, туман, гололед, низовая метель и ветер.
