Синоптики прогнозируют снег, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Кызылорде ожидается гололед.

В Таразе ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается гололед, ветер и туман.

В Карагандинской области ожидается сильный мороз до -35 градусов.

В Актау и Кызылординской области ожидается гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы, Конаеве, Шымкенте, Туркестане, Абайской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается снег, туман, гололед, низовая метель и ветер.