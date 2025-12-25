РГП Казгидромет объявило штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 26 декабря, передает BAQ.KZ.

По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются снег, метель, гололед, туман и порывистый ветер.

В области Абай в ночь на 26 декабря на западе и севере прогнозируются снег, метель и гололед. Днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед, при этом на севере, востоке и юге области возможен сильный снег. Ночью и утром на юге прогнозируется туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере и в центре области 15–20 м/с с порывами до 23–28 м/с, днем скорость ветра сохранится на том же уровне. В Семее ожидаются снег, метель и гололед, порывы ветра достигнут 15–20 м/с, днем временами до 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере прогнозируются небольшой снег и низовая метель. Днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед, а на западе, севере и востоке области — сильный снег. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке и в центре области порывы достигнут 23–28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь и снег, метель и гололед, порывы ветра до 20 м/с, днем временами до 23 м/с.

На юге Актюбинской области 26 декабря прогнозируется туман. В Мангистауской области ожидается гололед, на западе и севере — туман, а ночью на северо-востоке области возможен сильный мороз до минус 20 градусов. В Актау также ожидается гололед.

В Кызылординской области ночью прогнозируются снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области ожидаются туман и гололед. В Кызылорде ночью и утром возможны снег, низовая метель и гололед, временами туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег и метель, днем на севере и востоке области — небольшой снег и низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере и востоке области порывы достигнут 15–20 м/с. В Кокшетау ночью прогнозируются снег и низовая метель.

В области Жетысу ночью на западе и севере ожидается снег, днем — осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и в горных районах области прогнозируются низовая метель и гололед, на востоке и в горных районах — туман. Ветер западный, на востоке, в центре и горных районах порывы достигнут 15–20 м/с.

В Жамбылской области ночью на севере, юго-западе и в горных районах ожидаются дождь и снег, низовая метель и гололед. Днем осадки сохранятся, а в горных районах прогнозируются сильные осадки. В ряде районов ожидается туман. В Таразе днем прогнозируется гололед и туман, ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с, временами до 23–28 м/с. Кроме того, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается усиление ветра до 23–28 м/с, утром и днем в горных и предгорных районах порывы могут превышать 30 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям регионов учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.