Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов страны 24 октября
"Казгидромет" представил данные на пятницу, 24 октября.
Сегодня, 06:28
Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, сильный ветер и заморозки в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.
В Талдыкоргане и области Жетысу ожидаются заморозки до 3 градусов и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Атырауской, Абайской и Жамбылской областях ожидается туман и высокая пожарная опасность.
В Уральске, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.
В Актау, Атырау, Жезказгане, Шымкенте, Туркестане, Мангистауской, Улытауской и Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
