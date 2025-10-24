  • 24 Октября, 08:05

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов страны 24 октября

"Казгидромет" представил данные на пятницу, 24 октября.

Сегодня, 06:28
Фото: Pixabay.com

Синоптики прогнозируют туман, сильный ветер и заморозки в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Талдыкоргане и области Жетысу ожидаются заморозки до 3 градусов и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской, Абайской и Жамбылской областях ожидается туман и высокая пожарная опасность.

В Уральске, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Актау, Атырау, Жезказгане, Шымкенте, Туркестане, Мангистауской, Улытауской и Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

