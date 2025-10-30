31 октября в ряде регионов Казахстана прогнозируются туман, усиление ветра и заморозки, передает BAQ.KZ.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20, днём временами 23–28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки 2 градуса. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области временами порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, южный днём на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный днём на севере, юге, востоке области порывы 15–20 м/с. На юге и востоке сохранится высокая, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Кызылординской области ожидается туман. Днём в центре и на севере возможна пыльная буря. Ветер южный с переходом на западный днём порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах области 15–20, днём порывы 25 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе и юге Атырауской области ожидается туман. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днём порывы 15–20 м/с.

На западе и севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере и востоке — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днём ожидается ветер порывы 15–20 м/с.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днём на юго-востоке порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере и востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днём на юге и в центре порывы 15–20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, юго-западный днём 15–20, на севере и в горных перевалах 23–28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане днём ожидается ветер порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью и днём порывы 15–20, местами 23–28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днём ожидается ветер порывы 15–20 м/с.