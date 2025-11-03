4 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки, туман, гололед, порывистый ветер и понижение температуры воздуха, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный 15–20, ночью на востоке, юге области порывы 23 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

В Петропавловске ожидается ветер северный 15–20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью 5 ноября ожидается понижение температуры воздуха до 5–10 мороза, 6 ноября — с дальнейшим понижением.

В Кызылорде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 3–8 тепла, на севере, в горных районах — 0 градусов.

В Шымкенте ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Днем резкое понижение температуры воздуха до 3–5 тепла.

В Туркестане ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Днем резкое понижение температуры воздуха до 3–5 тепла.

В Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах — сильные (дождь, снег). Ночью 5 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0–5, на севере, в горах — до 8 мороза, 6 ноября — с дальнейшим понижением.

В Таразе ночью 5 ноября ожидается понижение температуры до 1–3 мороза.

В Алматинской области ночью на западе, севере, юге, в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, в горах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге и в горах туман. Ветер северо-западный на севере и юге временами порывы 15–20 м/с. 5 ноября ожидается резкое понижение температуры до заморозков 1–6 градусов, в горах 8–13 мороза, 6 ноября — с дальнейшим понижением.

В Конаеве ожидается ветер северо-западный, временами порывы 15–20 м/с.

В области Жетісу ночью на западе, в центре ожидается дождь, в горах осадки (дождь, снег), днем дождь, в горах временами сильные осадки (дождь, снег). 5 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до заморозков 1–6 градусов, в горах 8–13 мороза, 6 ноября — с дальнейшим понижением. Ветер западный на севере, востоке области порывы 17–22 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе, востоке ожидается туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед.

В Караганде ожидаются снег, низовая метель, гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке ожидается сильный снег.

В Кокшетау ночью и утром ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северный, порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман.