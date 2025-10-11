12 октября в ряде регионов Казахстана ожидаются сильный ветер, туман и гроза, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный: ночью на западе, юге и востоке порывы 15–20 м/с, днем — 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер северо-восточный, восточный порывы 15–20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15–20 м/с. На севере, юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе и юге области порывы 15–20 м/с. На севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Уральске ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, севере и востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре — высокая. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на севере области порывы 15–18 м/с.

Ночью на западе, севере и в центре, днем на западе и в центре области Абай ожидаются туман и гололед. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. Ночью в горах заморозки до 1°. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность. В Таразе ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, временами до 23–28 м/с.

Ночью на севере и востоке, днем на западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на севере порывы 15–20 м/с.

В области Жетісу ожидается ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. Ночью заморозки 1–6°, на юге — высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3–5°.

Ночью и утром на западе и севере Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и западе — высокая. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на юго-западе ожидается ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с, днем — 15–20 м/с, местами до 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный 15–20 м/с.