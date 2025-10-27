Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 28 октября. По прогнозам, в некоторых областях ожидаются грозы, туман и усиление ветра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу на севере и в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре области — высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области утром и днем на западе, юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах 15–20 м/с. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается туман. На западе, северо-востоке и юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области утром и днем на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем в горных районах 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере и востоке области порывами 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем ветер юго-восточный, южный порывами 15–20 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный ночью в центре, днем на севере и западе порывами 15–18 м/с. На юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидается туман.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на севере, юге и в центре ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге и юго-западе области порывами 15–20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.