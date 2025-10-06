Синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 октября в Алматы и 14 регионах Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области по Усть-Каменогорску объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1–6 °C. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью ожидаются заморозки 1–3 °C.

В области Жетысу днем в районе Алакольских озёр ожидается ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1–6 °C. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3–5 °C.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. Ночью на западе, севере, юге и в горах ожидаются заморозки 1–3 °C. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 °C.

В Туркестанской области днем на горных перевалах ожидается ветер восточный 15–20 м/с. На севере, юге, западе и в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре и на востоке области 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области на юге и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистаусской области на западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.