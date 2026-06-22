Почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 июня сразу в большинстве регионов Казахстана. Жителей страны предупреждают о сильной жаре, грозах, шквалистом ветре, граде и ливнях. Наиболее сложная погодная обстановка ожидается в западных и северных регионах страны. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях прогнозируются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Одновременно во многих регионах сохранится аномальная жара. Самая высокая температура ожидается в Кызылординской, Павлодарской и области Улытау, где воздух прогреется до 41–42 градусов. Сильная жара до 35–38 градусов прогнозируется в Астане, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Жетысу и области Абай. В ряде регионов ожидаются грозы и усиление ветра.

В горных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу возможны кратковременные дожди и грозы. На Алаколе порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия затронут практически всю территорию страны. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и учитывать погодные условия при планировании поездок.