После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности

В Мангистауской области завершилась проверка детского сада «Жауқазын» в селе Жетыбай, где ранее разгорелся скандал после жалоб родителей на агрессивное поведение сына директора учреждения. Как сообщили в управлении образования региона, проверка подтвердила факт происшествия. По данным ведомства, 20 апреля 2026 года во время тихого часа сын директора детского сада вошел в старшую группу «Көгершін», разбудил детей и нанес одному из воспитанников травму канцелярским ножом.

В момент инцидента в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя. По итогам проверки у педагога были затребованы объяснения, а также выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений. Отдел образования Каракиянского района расторг трудовой договор с директором детского сада. Кроме того, директора и воспитателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 127 КоАП РК («Неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего»).

Каждому назначен штраф в размере 10 МРП — 43 250 тенге. Напомним, ранее родители воспитанников заявляли о том, что сын руководителя детского сада регулярно проявлял агрессию по отношению к детям, что вызвало широкий общественный резонанс.