С сентября 2026 года казахстанских школьников, родителей и педагогов ждут новые правила. Они предусмотрены законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 12 июня, передает BAQ.kz.

Большинство новых норм вступят в силу через 60 дней после официального опубликования документа, то есть фактически к началу нового учебного года.

Рассказываем, какие изменения напрямую коснутся школ.

Учителям ограничили ответственность за учеников

Одно из наиболее заметных изменений касается ответственности педагогов.

Ранее вопрос о том, в каких случаях учитель отвечает за ребенка, нередко вызывал споры. Теперь эта норма четко закреплена в законодательстве.

Согласно поправкам в Закон "О статусе педагога", учитель или руководитель образовательной организации будет нести ответственность за ученика только во время выполнения своих профессиональных обязанностей и в рамках образовательного процесса.

Речь идет об уроках, школьных мероприятиях, экскурсиях и других активностях, организованных учебным заведением.

Таким образом, закон устанавливает более четкие границы ответственности педагогов и исключает случаи, когда на учителей пытаются возложить ответственность за события, произошедшие вне школы или вне учебного процесса.

В школах появятся официальные правила использования телефонов

Еще одно важное нововведение касается мобильных телефонов.

Теперь уполномоченный орган в сфере образования должен разработать и утвердить единые правила использования мобильных устройств в школах.

Пока конкретные требования не опубликованы. Однако после принятия соответствующих правил станет понятно, когда и при каких условиях школьники смогут пользоваться смартфонами во время учебы.

Фактически это означает, что вопрос использования телефонов больше не будет регулироваться каждой школой отдельно – появятся единые требования на уровне страны.

Родителей официально сделают ответственными за безопасность детей

Изменения внесены и в Кодекс "О браке (супружестве) и семье".

До сих пор в законодательстве было указано, что родители обязаны заботиться о воспитании и развитии ребенка. Теперь список обязанностей расширен.

Отныне родители будут нести прямую ответственность не только за воспитание, но и за:

жизнь ребенка;

здоровье ребенка;

безопасность ребенка.

Это означает, что государство усиливает роль родителей в обеспечении благополучия детей и делает соответствующие обязанности более конкретными.

Школьников обязали уважать права педагогов

Поправки коснулись и самих учащихся.

В Закон "Об образовании" внесена норма, согласно которой школьники должны уважать не только учителей, но и их права и законные интересы.

Ранее в законодательстве подобная обязанность была прописана менее конкретно.

Новая норма направлена на повышение статуса педагога и укрепление дисциплины в образовательных организациях.

По сути, законодательство дополнительно подчеркивает, что права учителя должны соблюдаться наравне с правами учеников.

Победителям олимпиад помогут выступать на международном уровне

Закон предусматривает дополнительные меры поддержки для талантливых школьников.

Теперь государство сможет финансировать участие победителей республиканских и региональных олимпиад, научных проектов, творческих конкурсов и соревнований профессионального мастерства в международных мероприятиях.

Речь идет о расходах, связанных с поездками и участием в зарубежных интеллектуальных и образовательных соревнованиях.

Ожидается, что это позволит большему числу казахстанских школьников представлять страну на международном уровне.

Когда изменения начнут действовать

Закон вступает в силу через 60 дней после официального опубликования. Поэтому большинство новых правил начнут действовать уже в 2026–2027 учебном году.

Таким образом, уже с сентября школы Казахстана будут работать по обновленным нормам. Наиболее заметными изменениями станут введение единых правил использования мобильных телефонов, расширение ответственности родителей за безопасность детей, а также законодательное закрепление прав и обязанностей педагогов и учащихся.