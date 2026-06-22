Новые правила для школ: какие изменения ждут учеников, родителей и педагогов
С нового учебного года в Казахстане введут правила использования телефонов в школах, расширят обязанности родителей и закрепят новые гарантии для педагогов.
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С сентября 2026 года казахстанских школьников, родителей и педагогов ждут новые правила. Они предусмотрены законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 12 июня, передает BAQ.kz.
Большинство новых норм вступят в силу через 60 дней после официального опубликования документа, то есть фактически к началу нового учебного года.
Рассказываем, какие изменения напрямую коснутся школ.
Учителям ограничили ответственность за учеников
Одно из наиболее заметных изменений касается ответственности педагогов.
Ранее вопрос о том, в каких случаях учитель отвечает за ребенка, нередко вызывал споры. Теперь эта норма четко закреплена в законодательстве.
Согласно поправкам в Закон "О статусе педагога", учитель или руководитель образовательной организации будет нести ответственность за ученика только во время выполнения своих профессиональных обязанностей и в рамках образовательного процесса.
Речь идет об уроках, школьных мероприятиях, экскурсиях и других активностях, организованных учебным заведением.
Таким образом, закон устанавливает более четкие границы ответственности педагогов и исключает случаи, когда на учителей пытаются возложить ответственность за события, произошедшие вне школы или вне учебного процесса.
В школах появятся официальные правила использования телефонов
Еще одно важное нововведение касается мобильных телефонов.
Теперь уполномоченный орган в сфере образования должен разработать и утвердить единые правила использования мобильных устройств в школах.
Пока конкретные требования не опубликованы. Однако после принятия соответствующих правил станет понятно, когда и при каких условиях школьники смогут пользоваться смартфонами во время учебы.
Фактически это означает, что вопрос использования телефонов больше не будет регулироваться каждой школой отдельно – появятся единые требования на уровне страны.
Родителей официально сделают ответственными за безопасность детей
Изменения внесены и в Кодекс "О браке (супружестве) и семье".
До сих пор в законодательстве было указано, что родители обязаны заботиться о воспитании и развитии ребенка. Теперь список обязанностей расширен.
Отныне родители будут нести прямую ответственность не только за воспитание, но и за:
- жизнь ребенка;
- здоровье ребенка;
- безопасность ребенка.
Это означает, что государство усиливает роль родителей в обеспечении благополучия детей и делает соответствующие обязанности более конкретными.
Школьников обязали уважать права педагогов
Поправки коснулись и самих учащихся.
В Закон "Об образовании" внесена норма, согласно которой школьники должны уважать не только учителей, но и их права и законные интересы.
Ранее в законодательстве подобная обязанность была прописана менее конкретно.
Новая норма направлена на повышение статуса педагога и укрепление дисциплины в образовательных организациях.
По сути, законодательство дополнительно подчеркивает, что права учителя должны соблюдаться наравне с правами учеников.
Победителям олимпиад помогут выступать на международном уровне
Закон предусматривает дополнительные меры поддержки для талантливых школьников.
Теперь государство сможет финансировать участие победителей республиканских и региональных олимпиад, научных проектов, творческих конкурсов и соревнований профессионального мастерства в международных мероприятиях.
Речь идет о расходах, связанных с поездками и участием в зарубежных интеллектуальных и образовательных соревнованиях.
Ожидается, что это позволит большему числу казахстанских школьников представлять страну на международном уровне.
Когда изменения начнут действовать
Закон вступает в силу через 60 дней после официального опубликования. Поэтому большинство новых правил начнут действовать уже в 2026–2027 учебном году.
Таким образом, уже с сентября школы Казахстана будут работать по обновленным нормам. Наиболее заметными изменениями станут введение единых правил использования мобильных телефонов, расширение ответственности родителей за безопасность детей, а также законодательное закрепление прав и обязанностей педагогов и учащихся.
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