Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея

Знаменитый остров Бейбитшилик расположен в самом центре Семея, а фактически остаётся отброшенным от цивилизации. Его жители ежедневно сталкиваются с коммунальными проблемами. За огромным зелёным массивом расположен посёлок из 50 домов, в котором из последних сил работает старая трансформаторная подстанция, из-за чего не хватает электрического напряжения. Дороги здесь разбиты, а улицы не освящены. Почему островитяне из Семея застряли в 90-х, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Семей – это географический пазл из трёх частей. Город расположен на двух берегах Иртыша. А между ними раскинулся самый крупный в Центральной Азии речной остров с девственной природой и краснокнижными флорой и фауной. Этот кусок земли, подаренный горожанам природой, в разное время назывался остров Полковничий, Кирова, остров-стадион, сейчас именуется Бейбитшилик (остров Мира).

Фото пресс-служба акимата области Абай

Сочетание развитого общественного пространства и богатой экосистемы делают остров поистине уникальным. Это словно жить и отдыхать в заповеднике, в окружении редких птиц и растений.

Он сообщается с правым берегом через мост, соединяя площадь Абая в центре Семея и тропу здоровья на острове. Единственный автобусный маршрут №43 ежедневно курсирует между «семейскими континентами». Многие идут в эпицентр зелени и свежего воздуха пешком - с моста открываются изумительные виды.

Фото Альбина Халел

Все основные достопримечательности и посещаемые локации острова находятся вдоль единственной асфальтированной дороги. Здесь расположена площадь с монументом «Сильнее смерти», который посвящён жертвам ядерных испытаний; кафе и шашлычные; в стороне - поляна со сценой и этноаулом, где проходят праздники на открытом воздухе; вдали от шума - Детский биологический центр, где обитает больше 400 питомцев. А также стадионы, спортивные площадки и популярная тропа здоровья, где с рассветом под пение птиц сотни людей приобщаются к ЗОЖ.

В былые годы на острове находилась парашютная станция. А ещё здесь десятилетиями выращивали урожай для бюджетных организаций.

Фото Альбина Халел

На краю острова, на берегу Иртыша, расположен посёлок, который отделён от любимых городских локаций бродом. Здесь живёт около 200 человек. Одни проводят здесь только лето, другие живут круглый год. Посёлок похож на маленькое село, отсюда не видно многоэтажек и заводов, здесь не воют сирены спецмашин.

В начале ХХ века на острове построили колонию №7, а вокруг - поселение для её сотрудников, позже здесь обосновались и некоторые узники. В конце 1960-х колонию перенесли в левобережье, а в освободившихся зданиях разместились батальон связи и сапёрный полк.

Фото Альбина Халел

Проблемы начались в 1990-х годах. Когда военные части расформировали, инфраструктура посёлка стала приходить в запустение. Власть надеялась, что люди разъедутся и посёлок прекратит своё существование.

Единственную электрическую подстанцию обслуживали по очереди местные жители. В лихие годы украли один трансформатор. Оставшаяся часть справлялась с нагрузкой, но качественно не обслуживалась. Позже бесхозные сети посёлка были переданы на баланс городского отдела ЖКХ

С годами люди построили новые дома, обставили их современной бытовой техникой. А единственный сохранившийся трансформатор в подстанции всё так же тянет на себе весь посёлок.

Фото Альбина Халел

Владимир Воронов живёт на острове больше 40 лет. Он показал нам, как выглядит проблема. Лампочки мигают, бытовая техника работает вполсилы: мясорубка завывает, а чайник подолгу греет воду. Поэтому во многих домах установлены стабилизаторы электрического напряжения. Но больше 180 вольт в некоторые из них не поступает.

«Стандарты электроэнергии в Казахстане определены законом об энергетике. Допускается предел допустимых потерь перед входом в здание - не больше 3% для освещения и 4% для розеток. То есть не меньше 210 вольт. А по факту в некоторые дома подаётся не больше 180 вольт», - рассказал житель острова Бейбитшилик Владимир Воронов.

Наш путеводитель по островному посёлку оказался инженером-электриком на пенсии с полувековым стажем. С главной проблемой к нему обращаются почти все его соседи. За последние месяцы тревожных звоночков стало больше.

Фото Альбина Халел

Причина в том, что в начале июня к электросети присоединился ещё один абонент - питомник по выращиванию декоративных растений. И без того низкое напряжение теперь приходится делить на ещё более мелкие порции.

Больше всех пришлось делится местному жителю Дмитрию.

«Проблема была всегда. Мы к ней уже привыкли, стараемся справиться своими силами. Лампочки моргают, это уже ощутимо влияет на зрение. Ситуация доходит до абсурда - чтобы включить чайник, нужно отключить микроволновку и водонагреватель. Ситуация усугубилась, когда питомник подключился к нашей сети. И дороги, и свет у нас из 90-х», - иронизирует местный житель Дмитрий, который на своём быту ощутил «прелести» соседской солидарности.

Мы наведались в питомник. Рабочий, вышедший к нам навстречу, рассказал, что им хватает электрического напряжения лишь на освещение. А между тем, скоро здесь планируют построить административное здание.

Фото Альбина Халел

Сейчас остров привлекает туристов и бизнесменов. Живописные пляжи Иртыша притягивают сотни отдыхающих, которые проносятся по единственной улице посёлка.

В выходные и по вечерам здесь катаются верхом на лошадях. Владелец местного ипподрома рассказал о сложностях ведения бизнеса в условиях коммунальной ограниченности. Дороги здесь давно не ремонтировали, освещения на улицах ждут десятилетиями.

«Из-за недостаточного напряжения домашняя техника выходит из строя. Хотелось бы, чтобы на проблему обратили внимание и добавили мощности нашей подстанции, провели грамотную обрезку деревьев, так как в ветреные дни происходит замыкание. В конечном итоге мы остаёмся не только без электричества, но и без воды и отопления», - поведал о проблеме жителей семейчанин.

Пожалуй, нигде противоречия острова не видны так отчётливо, как в питомнике сестёр Анастасии и Елены. Рукотворный зелёный рай соседствует с коммунальной реальностью, которая словно застряла в прошлом. Здесь выращивают растения для будущих парков, скверов и частных подворий, но самому питомнику не хватает того, без чего не растёт ни один бизнес - надёжной инфраструктуры. Полив и уход требуют затрат электричества.

«Вечернее свето-представление испытывает наше зрение. Люстра в зале еле светит. Проводку хоть меняй, хоть не меняй - толку нет. К нам изначально поступает низкое электрическое напряжение. Без стабилизатора не обойтись. Хотим расшириться, но возможности такой нет», - говорят сёстры.

Фото Альбина Халел

Подстанция и сети островного посёлка долгое время были бесхозными. Сейчас они находятся на балансе городского отдела ЖКХ г. Семей. Энергетическая компания-монополист ОЭСК обслуживает абонентов этой подстанции в рамках тендера отдела ЖКХ.

На острове Мира несколько подстанций, которые питают электричеством Биологический центр, парковую зону, но самым проблемным остаётся ТП в посёлке.

Фото Альбина Халел

За последние десятилетия остров превратился в витрину управленческих амбиций и градостроительных экспериментов. Например, при акиме Семея Айбеке Каримове был заложен фундамент музея Мира, деньги на который так и не нашлись. Первый аким области Абай Нурлан Уранхаев заявлял на всю страну о том, что остров нужно закрыть для автомобилей, а прогулки сделать преимущественно пешими. Кстати, именно по его поручению здесь модернизировали тропу здоровья и восстановили детскую железную дорогу, именуемую малым Турксибом.

Фото Альбина Халел

Берик Уали хотел воплотить более смелые представления об идеальном общественном пространстве. В первые дни руководства областью Абай он заявил, что острову нужно колесо обозрения и парк развлечений. Сейчас здесь строят Парк государственных символов. Каждая новая власть пытается оставить на острове свой след.

Но никто не спрашивает о том, что нужно жителям этого острова! А ведь у людей нет даже уличного освещения. Между грандиозными планами власти и базовыми бытовыми потребностями людей - пропасть.

Фото Альбина Халел

Для решения проблемы жители предлагают обновить трансформатор на более мощный, или нарастить дополнительный источник питания. А пока люди ждут заветного напряжения и очень надеются, что трансформатор не подведёт.