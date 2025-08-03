Сильная жара и грозы продолжают угрожать регионам Казахстана — на 3 августа объявлено штормовое предупреждение в 16 областях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет. В большинстве из них сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики предупреждают: погодные условия в ближайшие сутки будут крайне неблагоприятными.

На юго-западе страны ожидается аномальная жара:

в Атырауской области воздух прогреется до +35…+39 °C,

в Мангистауской — до +40 °C,

в Западно-Казахстанской области — до +37 °C.

На фоне устойчивой жары резко возрастает риск возгораний. Высокая пожарная опасность прогнозируется в областях Абай, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, а также в южных, западных и восточных районах Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Жетысу, Алматинской, Туркестанской и других областей.

В Астане ожидается гроза, туман ночью и утром.

В Алматы — гроза и ветер с порывами до 23 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, Туркестане, Атырау, Актау — также сохраняется ЧПО.

Кроме жары, в ряде регионов прогнозируются грозы, шквалы, град и пыльные бури. Так, в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, области Абай и других регионах пройдут дожди с грозами, местами ожидается град и шквалистый ветер до 28 м/с.

Метеорологи призывают жителей быть осторожными, особенно при выезде на природу, не разжигать костры и соблюдать противопожарные меры.