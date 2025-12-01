Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице, Шымкенте и 16 регионах Казахстана на 30 декабря. Ожидаются снег и метель, туман и гололед, осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, туман, ночью на юге и востоке сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Кокшетау осадки, метель, гололед, ветер днем порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области снег, метель, гололед. На западе и севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с, днем на юге и востоке порывы 23-28 м/с. В Петропавловске снег, метель, туман и гололед.

В Костанайской области снег, метель, гололед, на западе и севере сильный снег. На западе, севере и юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке и юге области 15-20 м/с. В Костанае снег, метель, гололед, туман.

В Павлодарской области днем осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе и востоке области низовая метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем гололед.

В Карагандинской области на западе и севере осадки, низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке области туман. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Караганде утром и днем осадки, низовая метель, гололед, туман.

В области Улытау ночью осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, днем на востоке небольшие осадки, низовая метель и гололед. На севере, юге и в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью осадки и гололед, временами туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке и юго-востоке области 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный с порывами 15-18 м/с.

В области Абай ночью и утром на юге туман. Ветер юго-восточный на севере, юге и в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее ветер юго-восточный с порывами 15-18 м/с.

В Алматинской области ветер юго-восточный на юге и востоке порывами 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 23-28 м/с, усиление до 30 м/с и более.

В Туркестанской области ночью на западе и в горных районах сильные осадки преимущественно в виде дождя, в первой половине дня в горных районах сильный дождь. На севере, юге и в горных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, ночью на горных перевалах порывы до 23 м/с. В Шымкенте ветер с порывами 15-20 м/с. В Туркестане ночью сильный дождь.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре туман и гололед. В Кызылорде временами туман и гололед.

В Актюбинской области ночью на юге, востоке и в центре гололед. На западе, севере и юге области туман. В Актобе временами туман.

В Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. На западе, севере и востоке области туман и гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Уральске снег, низовая метель, туман, гололед.

В Атырауской области на севере, юге и востоке туман и гололед. В Атырау туман и гололед.

В Мангистауской области днем на юге, севере и востоке гололед. На юге, севере и в центре области туман.