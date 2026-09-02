Штраф за превышение скорости отменили в Костанае: что обнаружил суд

В Костанае водитель смог через суд добиться отмены штрафа за превышение скорости. Суд пришел к выводу, что представленных доказательств недостаточно, чтобы бесспорно подтвердить нарушение.

Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная, водитель Geely Monjaro обжаловал предписание Департамента полиции о привлечении его к ответственности по части 1 статьи 592 КоАП.

Нарушение было зафиксировано 5 июня 2026 года на улице Чехова. Согласно предписанию, автомобилист превысил разрешенную скорость на 10–20 км/ч.

Однако при рассмотрении жалобы суд обратил внимание сразу на несколько обстоятельств.

В частности, дорожный знак с ограничением скорости был установлен после поворота с улицы Гоголя на улицу Чехова. При этом водитель выехал на улицу Чехова с прилегающей территории, а на этом участке соответствующего знака не было. Сотрудники полиции данный факт в суде не отрицали.

Кроме того, возникли вопросы и к самой фиксации нарушения. В момент измерения скорости рядом с автомобилем заявителя двигались другие машины. При этом суду не представили достаточных доказательств того, что зафиксированная скорость принадлежала именно Geely Monjaro водителя.

В итоге суд пришел к выводу, что достаточных и бесспорных доказательств совершения административного правонарушения нет.

Предписание о штрафе отменили, а производство по административному делу прекратили.