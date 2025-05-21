На аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева рассмотрен ход реализации мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Согласно информации, озвученной руководителем управления энергетики и ЖКХ Галымом Исаковым, в экологической кампании приняли участие 89,5 тысячи жителей области, включая 58 крупных и более 400 малых предприятий. Только в ходе двухмесячника, проведённого в марте-апреле 2025 года, к мероприятиям по санитарной очистке присоединились около 10 тысяч человек.

В рамках акции проведены масштабные работы:

очищено 803,8 км арыков и каналов,

приведены в порядок 79,2 тысячи дворов и 2,7 тысячи километров улиц,

убраны территории 30 памятников истории и культуры,

очищено 641,1 тыс. кв. м парков и скверов,

вывезено 6,1 тысячи тонн мусора.

Запущен Telegram-бот TazaQazBot, через который жители направили 542 обращения по вопросам чистоты и благоустройства. Также в рамках полицейского контроля выявлено свыше 21,7 тысячи нарушений санитарных норм, сумма наложенных штрафов составила 196,8 млн тенге.

Особое внимание уделено озеленению. В рамках инициатив "Зелёный пояс", "TazaLike" и "2000 саженцев деревьев в каждом сельском округе" высажено почти 287 тысяч деревьев.

На благоустройство в 2025 году предусмотрено 14,6 млрд тенге, из которых уже освоено 2,3 млрд. В регионе работают 40 специализированных организаций по вывозу ТБО, задействовано 91 единица техники, на 524 площадках размещено 4014 контейнеров.

По итогам мониторинга, нарушения санитарного порядка выявлены в городе Таразе, а также в Таласском, Кордайском и Т. Рыскулова районах. Аким области поручил усилить меры по наведению порядка, уходу за зелеными зонами и усилению обратной связи с жителями через TazaQazBot.