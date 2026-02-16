Анализ обращений граждан показал, что значительная часть штрафов авиапассажирам взималась за незначительные опечатки в фамилии, имени и отчестве при оформлении билетов, передает BAQ.KZ.

В 2025 году авиакомпания Qazaq Air (ныне — Vietjet Qazaqstan) бесплатно исправила персональные данные у 3 815 пассажиров, при этом в большинстве случаев речь шла об ошибках не более чем в две буквы.

По итогам встречи Авиационной транспортной прокуратуры Астана с руководством авиакомпании с начала 2026 года внедрён новый порядок:

теперь корректировка опечаток в ФИО до двух букв производится бесплатно.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите прав авиапассажиров и повышению качества обслуживания продолжается.