Штрафы за опечатки в билетах отменяют: авиакомпанию заставили смягчить правила
Сегодня 2026, 17:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:46Сегодня 2026, 17:46
71Фото: freepik.com
Анализ обращений граждан показал, что значительная часть штрафов авиапассажирам взималась за незначительные опечатки в фамилии, имени и отчестве при оформлении билетов, передает BAQ.KZ.
В 2025 году авиакомпания Qazaq Air (ныне — Vietjet Qazaqstan) бесплатно исправила персональные данные у 3 815 пассажиров, при этом в большинстве случаев речь шла об ошибках не более чем в две буквы.
По итогам встречи Авиационной транспортной прокуратуры Астана с руководством авиакомпании с начала 2026 года внедрён новый порядок:
теперь корректировка опечаток в ФИО до двух букв производится бесплатно.
В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите прав авиапассажиров и повышению качества обслуживания продолжается.
Самое читаемое
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- Мировые СМИ восхитились победой Шайдорова
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- Мужчина ударил ножом пожилых женщин в церкви в России