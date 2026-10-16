Шугыла Омирбек завоевала бронзу чемпионата мира U23
16 Октября 2026, 10:17
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16 Октября 2026, 10:1716 Октября 2026, 10:17
61Фото: НОК РК
Борец сборной Казахстана Шугыла Омирбек завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).
В поединке за третье место в весовой категории до 55 кг казахстанская спортсменка встретилась с украинкой Снежаной Онуфриевой. Омирбек одержала победу со счётом 11:10.
Эта медаль стала первой для женской сборной Казахстана на текущем чемпионате мира.
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