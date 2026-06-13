Шымбулак без запретов? Конституционный суд отменил спорное решение акимата Алматы

Конституционный суд Казахстана признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям. Поводом для рассмотрения дела стало обращение жительницы урочища Туюксу. Она заявила, что из-за действующих ограничений ей было затруднительно добираться до собственного дома, поскольку путь проходит через дорогу Медеу — Шымбулак.

Изучив материалы дела, Конституционный суд пришел к выводу, что защита окружающей среды является важной и законной целью, однако такие ограничения должны вводиться в рамках полномочий государственных органов и не нарушать права граждан. В суде отметили, что полномочия по введению подобных ограничений на особо охраняемых природных территориях относятся к компетенции местных представительных органов — маслихатов.

При этом любые меры по ограничению движения должны учитывать баланс между экологическими интересами и правом граждан на свободное передвижение. В результате пункт постановления акимата Алматы от 8 апреля 2016 года был признан неконституционным. Решение суда может повлиять на действующий порядок доступа транспорта в район Шымбулака и стать важным прецедентом для аналогичных ограничений в других регионах страны.