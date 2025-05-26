  • 26 Мая, 18:23
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Шымкент запустил рейсы в Германию, Китай, Египет и Южную Корею

Шымкент становится международным авиахабом.

Сегодня, 14:53
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: Pixabay

В южной столице Казахстана состоялось торжественное открытие новых международных авиарейсов. Теперь из шымкентского аэропорта можно напрямую улететь в Германию, Венгрию, Китай, Южную Корею и Египет. Это стало возможным благодаря поручению Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию аэрохабов и расширению логистических возможностей страны, передает BAQ.KZ.

Запуск новых маршрутов реализуется на базе нового терминала аэропорта Шымкента, открытого в декабре 2024 года. В рамках проекта была проведена масштабная реконструкция перрона, построены новые стоянки для воздушных судов и рулежная дорожка, модернизирована вся инфраструктура.

Маршруты и расписание:

  • Шымкент – Мюнхен: 2 раза в неделю (вт, чт) — с 27 мая

  • Шымкент – Будапешт: 2 раза в неделю (вт, сб) — с 27 мая

  • Шымкент – Шанхай и Сеул: 2 раза в неделю (пн, чт) — с 29 мая

  • Шымкент – Каир: 1 раз в неделю по четвергам, с 24 июня — 2 раза (пн, чт)

  • Шымкент – Сиань: 2 раза в неделю (ср, сб) — с 2 июля

  • Шымкент – Урумчи: 2 раза в неделю (вт, пт) — с 4 июля

На церемонии открытия присутствовали представители авиационных властей Казахстана, дипломаты и руководство авиакомпании SCAT. В своём выступлении председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева подчеркнула, что открытие новых маршрутов станет драйвером развития международного авиахаба на юге страны.

"Шымкент — важнейший логистический и туристический центр. Новые рейсы усилят экономические и культурные связи, обеспечат рост инвестиций и турпотока", — отметила Томпиева.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы смогут напрямую летать в Дананг из Астаны.

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