В южной столице Казахстана состоялось торжественное открытие новых международных авиарейсов. Теперь из шымкентского аэропорта можно напрямую улететь в Германию, Венгрию, Китай, Южную Корею и Египет. Это стало возможным благодаря поручению Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию аэрохабов и расширению логистических возможностей страны, передает BAQ.KZ.

Запуск новых маршрутов реализуется на базе нового терминала аэропорта Шымкента, открытого в декабре 2024 года. В рамках проекта была проведена масштабная реконструкция перрона, построены новые стоянки для воздушных судов и рулежная дорожка, модернизирована вся инфраструктура.

Маршруты и расписание:

Шымкент – Мюнхен: 2 раза в неделю (вт, чт) — с 27 мая

Шымкент – Будапешт: 2 раза в неделю (вт, сб) — с 27 мая

Шымкент – Шанхай и Сеул: 2 раза в неделю (пн, чт) — с 29 мая

Шымкент – Каир: 1 раз в неделю по четвергам, с 24 июня — 2 раза (пн, чт)

Шымкент – Сиань: 2 раза в неделю (ср, сб) — с 2 июля

Шымкент – Урумчи: 2 раза в неделю (вт, пт) — с 4 июля

На церемонии открытия присутствовали представители авиационных властей Казахстана, дипломаты и руководство авиакомпании SCAT. В своём выступлении председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева подчеркнула, что открытие новых маршрутов станет драйвером развития международного авиахаба на юге страны.

"Шымкент — важнейший логистический и туристический центр. Новые рейсы усилят экономические и культурные связи, обеспечат рост инвестиций и турпотока", — отметила Томпиева.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы смогут напрямую летать в Дананг из Астаны.