В Шымкенте прошла правовая акция "Народный юрист", организованная по поручению акима города. Мероприятие состоялось в Доме дружбы и было направлено на повышение правовой грамотности населения и обеспечение жителей бесплатной юридической помощью, передает BAQ.KZ.

Горожане получили консультации от адвокатов, нотариусов, представителей прокуратуры, правоохранительных органов, а также специалистов государственных и местных исполнительных структур. Вопросы касались жилищных и земельных споров, трудового законодательства, взыскания алиментов, социальных выплат и других сфер.

Уникальность проекта в том, что каждый гражданин может получить профессиональную консультацию без предварительной записи и абсолютно бесплатно.

Жители Шымкента выразили благодарность организаторам и отметили важность таких инициатив. По их словам, подобные акции укрепляют доверие к государственным институтам и способствуют формированию правовой культуры в обществе.

Проект "Народный юрист" реализуется в Казахстане на протяжении нескольких лет и уже помог тысячам казахстанцев получить ответы на юридические вопросы, не прибегая к платным услугам.